Вольф: Хэмилтон — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией

Глава "Мерседеса" Тото Вольф высказался о потенциальном уходе звезды команды, британца Льюиса Хэмилтона, после неудачного старта сезона на Гран-при Бахрейна.

Напомним, Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и седьмое места соответственно. После выступления Льюис призвал команду к изменениям.

"Было бы слишком легко отказаться от гонщика, а затем сдаться. Мы так не поступаем. Нам нужно задуматься над задачей основательнее, чем когда-либо, и дать обоим пилотам машину, с которой они могут быть конкурентны.

Льюис — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией. И я не думаю, что это изменится после ещё одного старта, который и вправду получился плохим. Мы выиграли с ним восемь Кубков конструкторов и шесть личных чемпионатов. И это сохраняет отношения", – приводит слова Вольфа издание The Guardian.