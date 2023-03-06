  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Вольф: Хэмилтон — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольф: Хэмилтон — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией

Автоспорт
(1 голосов)

Глава Мерседеса высказался о возможном уходе пилота из команды

Вольф: Хэмилтон — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией

Фото: Autoblog

Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф высказался о потенциальном уходе звезды команды, британца Льюиса Хэмилтона, после неудачного старта сезона на Гран-при Бахрейна.

Напомним, Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и седьмое места соответственно. После выступления Льюис призвал команду к изменениям.

"Было бы слишком легко отказаться от гонщика, а затем сдаться. Мы так не поступаем. Нам нужно задуматься над задачей основательнее, чем когда-либо, и дать обоим пилотам машину, с которой они могут быть конкурентны.

Льюис — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией. И я не думаю, что это изменится после ещё одного старта, который и вправду получился плохим. Мы выиграли с ним восемь Кубков конструкторов и шесть личных чемпионатов. И это сохраняет отношения", – приводит слова Вольфа издание The Guardian.

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3
yellow-arrow
Лэнс Стролл покинул болид с помощью механиков
yellow-arrow
Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде