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Фернандо Алонсо: Астон Мартин - единственная команда готова пойти на всё ради победы
Пилот жажде победы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин", испанский ветеран Фернандо Алонсо заявил, что считает свой коллектив единственным из команд Формулы-1, который не довольствуется своим текущим положением.
"Я считаю, что вам необходимо иметь видение и амбиции Лоуренса Стролла, нашего руководства и нашего менеджмента, потому что возможности есть у всех. Но всё выглядит так, что только одна команда готова пойти на всё ради победы. И я горжусь тем, что являюсь её частью", – приводит слова Алонсо издание Autosport.
Напомним, на минувшем Гран-при Бахрейна Алонсо стал третьим, уступив только лидерам из "Ред Булл", мексиканцу Серхио Пересу и голландцу Максу Ферстаппену.
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