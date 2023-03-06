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Эстебан Окон установил антирекорд Гран-при Бахрейна
Француз неоднократно был замечен судьями
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Альпин" француз Эстебан Окон установил антирекорд на Гран-при Бахрейна, прошедшем с 3 по 5 марта в Сахире.
Так, он получил сразу три штрафа по ходу гонки и повторил результат венесуэльца Пастора Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.
Изначально француз выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания наказания на пит-стопе механики "Альпин" приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный. После этого Окон всего на 0,1 км/ч превысил допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.
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