  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Эстебан Окон установил антирекорд Гран-при Бахрейна
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эстебан Окон установил антирекорд Гран-при Бахрейна

Автоспорт
(1 голосов)

Француз неоднократно был замечен судьями

Эстебан Окон установил антирекорд Гран-при Бахрейна

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот "Альпин" француз Эстебан Окон установил антирекорд на Гран-при Бахрейна, прошедшем с 3 по 5 марта в Сахире.

Так, он получил сразу три штрафа по ходу гонки и повторил результат венесуэльца Пастора Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Изначально француз выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания наказания на пит-стопе механики "Альпин" приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный. После этого Окон всего на 0,1 км/ч превысил допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.

По теме
yellow-arrow
Фернандо Алонсо: Астон Мартин - единственная команда готова пойти на всё ради победы
yellow-arrow
Вольф: Хэмилтон — неотъемлемая часть команды, и он является её мотивацией
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эстебан Окон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде