Мерседес начал тесты новой версии автомобиля

В настоящий момент немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" прорабатывает концепцию болида с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Об этом рассказал журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

Сообщается, что сейчас модель нового автомобиля уже активно продувается в аэродинамической трубе. Ранее о намерении изменить концепцию нынешнего болида высказывался руководитель "Мерседеса" Тото Вольф.

Напомним, презентация новой машины "Мерседеса" состоялась 15 февраля.