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Мерседес начал тесты новой версии автомобиля
Посмотрим на результат
Фото: Motorsport.com
В настоящий момент немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" прорабатывает концепцию болида с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Об этом рассказал журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.
Сообщается, что сейчас модель нового автомобиля уже активно продувается в аэродинамической трубе. Ранее о намерении изменить концепцию нынешнего болида высказывался руководитель "Мерседеса" Тото Вольф.
Напомним, презентация новой машины "Мерседеса" состоялась 15 февраля.
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