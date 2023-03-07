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Ферстаппен: Очень впечатляет то, как Хэмилтон выигрывал титулы

Автоспорт
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Макс назвал своего главного конкурента одним из величайших пилотов

Ферстаппен: Очень впечатляет то, как Хэмилтон выигрывал титулы

Фото: Sporting News

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Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как относится к семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

"Я не думаю, что у нас какие-то сложные отношения, всё вполне понятно. Просто с кем-то у меня более близкие отношения. Наверно, мы разные в плане стиля жизни. Да, в 2021 году у нас было довольно серьёзное противостояние, но мы очень уважаем друг друга. Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории, и нет никакой необходимости и желания отрицать это. Льюис сохраняет высочайший уровень долгое время, и если у тебя такой талант, то это не так сложно.

Очень впечатляет то, как Льюис выигрывал титулы. Он менял ситуацию в нужный момент", - приводит слова Ферстаппена Daily Mail.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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