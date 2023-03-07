Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен: Очень впечатляет то, как Хэмилтон выигрывал титулы
Макс назвал своего главного конкурента одним из величайших пилотов
Фото: Sporting News
Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как относится к семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.
"Я не думаю, что у нас какие-то сложные отношения, всё вполне понятно. Просто с кем-то у меня более близкие отношения. Наверно, мы разные в плане стиля жизни. Да, в 2021 году у нас было довольно серьёзное противостояние, но мы очень уважаем друг друга. Хэмилтон — один из величайших пилотов в истории, и нет никакой необходимости и желания отрицать это. Льюис сохраняет высочайший уровень долгое время, и если у тебя такой талант, то это не так сложно.
Очень впечатляет то, как Льюис выигрывал титулы. Он менял ситуацию в нужный момент", - приводит слова Ферстаппена Daily Mail.
Популярное сейчас
- Названа зарплата Ярмоленко в Аль-Айне
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Список Ротаня на Англию, большая потеря ПСЖ, серия Соломона. Главные новости за 6 марта
- Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 19:58 Весь спорт Формула-1. Ферстаппен спокойно выиграл Гран-при Бахрейна, Перес и Алонсо - в ТОП-3
- 18:55 Весь спорт Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна
- 16:04 Весь спорт Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна