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Джордж Расселл: Мерседес очень отстал

Автоспорт
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Команда не может выйти на былой уровень

Джордж Расселл: Мерседес очень отстал

Фото: The SportsRush

Новина українською

Пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Джордж Расселл выразил мнение, что немецкому коллективу предстоит проделать много работы для того, чтобы бороться за призовые места на регулярной основе.

"Мы здесь для того, чтобы побеждать. Конечно, мы нацелены улучшать каждые результаты. Однако если мне предложат выбрать: бороться и при этом иметь возможность одержать победу в гонке или придерживаться медленного прогресса, то я выберу первый вариант.

И если нам придётся пожертвовать некоторыми гонками ради того, чтобы наша машина стала более конкурентоспособной, даже если это будет, допустим, вторая половина сезона, то мы непременно к этому прибегнем. Мы очень отстали", — приводит слова Расселла издание Motorsport.

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В статье: Джордж Расселл
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