  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Лэнс Стролл получил четыре перелома в результате падения с велосипеда
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэнс Стролл получил четыре перелома в результате падения с велосипеда

Автоспорт
(1 голосов)

Об этом рассказал сам пилот

Лэнс Стролл получил четыре перелома в результате падения с велосипеда

Новина українською

Канадский гонщик "Астон Мартин" Лэнс Стролл подробно рассказал о своих травмах, полученных во время предсезонной подготовки.

"Сегодня я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы поразмышлять о последних двух неделях и поделиться с вами своей историей.

В субботу, 18 февраля, я разбился, катаясь на велосипеде во время тренировки в Испании. Рентген показал, что у меня перелом и смещение правого запястья, а также перелом левого запястья, частичный перелом руки и, наконец, перелом большого пальца правой ноги.

Учитывая, что начало сезона было не за горами, худшего времени для травмы нельзя было придумать. Изначально медицинская команда ожидала, что я пропущу не только тесты, но и несколько первых гонок. Спустя 48 часов и за 12 дней до первой гонки доктор Хавьер Мир прооперировал мне правое запястье. После операции он сказал, что я смогу вернуться в Джидде, если буду усердно работать, и была очень малая вероятность, что я успею принять участие в гонке в Бахрейне. Я убеждён, что именно настойчивость доктора Мира помогла мне выступить в Бахрейне.

К сожалению, доктор сказал, что переломы на левой руке и пальце ноги невозможно зафиксировать, и в этих случаях придётся прибегать к более консервативному лечению. Моя медицинская команда позаботилась о том, чтобы мы делали всё, чтобы кости быстрее срослись. Я пытался использовать всё, что могло помочь хотя бы на 0,5%", — написал Стролл на своей странице в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Джордж Расселл: Мерседес очень отстал
yellow-arrow
Ферстаппен: Очень впечатляет то, как Хэмилтон выигрывал титулы
yellow-arrow
Мерседес начал тесты новой версии автомобиля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лэнс Стролл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде