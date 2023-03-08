  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес подписал контракт с бывшим техническим директором, чтобы вернуть себе былую славу
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес подписал контракт с бывшим техническим директором, чтобы вернуть себе былую славу

Автоспорт
(1 голосов)

Заменимые существуют

Мерседес подписал контракт с бывшим техническим директором, чтобы вернуть себе былую славу

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Бывший технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом. Об этом пишет Motorsport Italia.

Эллисон покинул технический отдел "Мерседеса" летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время "Мерседес" четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.

Напомним, о намерении изменить концепцию нынешнего болида на старте нового сезона Формулы-1 заявил руководитель "Мерседеса" Тото Вольф.

По теме
yellow-arrow
Лэнс Стролл получил четыре перелома в результате падения с велосипеда
yellow-arrow
Джордж Расселл: Мерседес очень отстал
yellow-arrow
Ферстаппен: Очень впечатляет то, как Хэмилтон выигрывал титулы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде