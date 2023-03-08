Мерседес подписал контракт с бывшим техническим директором, чтобы вернуть себе былую славу

Бывший технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом. Об этом пишет Motorsport Italia.

Эллисон покинул технический отдел "Мерседеса" летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время "Мерседес" четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.

Напомним, о намерении изменить концепцию нынешнего болида на старте нового сезона Формулы-1 заявил руководитель "Мерседеса" Тото Вольф.