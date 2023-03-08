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Мерседес подписал контракт с бывшим техническим директором, чтобы вернуть себе былую славу
Заменимые существуют
Фото: Motorsport.com
Бывший технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом. Об этом пишет Motorsport Italia.
Эллисон покинул технический отдел "Мерседеса" летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время "Мерседес" четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.
Напомним, о намерении изменить концепцию нынешнего болида на старте нового сезона Формулы-1 заявил руководитель "Мерседеса" Тото Вольф.
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