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Стролл: Астон Мартин в пятилетнем путешествии к борьбе за чемпионство
У команды неплохо получается
Фото: Aston Martin
Владелец "Астон Мартин" Лоуренс Стролл высказался об успешном результате команды на Гран-при Бахрейна.
"Кто-то говорил, что нам повезло на тестах, но я ответил, что в большинстве случаев везение обуславливается усердной работой. Пару лет назад я сказал, что мы в пятилетнем путешествии к борьбе за чемпионство. Люди сомневались, когда я говорил это, и я могу понять их, учитывая наше положение в то время. Но мы смогли внести изменения. Команда выросла с 400 до 740 человек. Мы строим великолепную новую современную базу, на которую мы переедем уже в мае.
Это всё связано с моей страстью и видением команды, способностью мотивировать людей. У нас есть Мартин Уитмарш, Дэн Фэллоуз, Эрик Бландин и много людей, которые могут присоединиться к нам. Мы идём за победой. Есть определённая миссия, и мы движемся к цели, которую я поставил пару лет назад.
В Бахрейне был первый шаг, который мы сделали в большом путешествии, и я очень горжусь им. Спасибо команде за создание этой невероятной машины, и моему сыну Лэнсу, которым я горжусь", — приводит слова Лоуренса Стролла Sky Sports.
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