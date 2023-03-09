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Сын главы ФИА погиб в аварии

Автоспорт
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Ранее он участвовал в Формуле-4

Сын главы ФИА погиб в аварии

фото - F1

Новина українською

Саиф бен Сулайем, сын президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема скончался после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Дубае.

Федерация подтвердила информацию, но отказалась от комментариев — предположительно по просьбе бен Сулайема-старшего.

Саиф бен Сулайем пробовал начать карьеру автогонщика. В сезоне-2016/2017 он выступал в Формуле-4 в ОАЭ, но в итоге принял решение не продолжать карьеру.

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В статье: ФИА
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