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Сын главы ФИА погиб в аварии
Ранее он участвовал в Формуле-4
фото - F1
Саиф бен Сулайем, сын президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема скончался после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Дубае.
Федерация подтвердила информацию, но отказалась от комментариев — предположительно по просьбе бен Сулайема-старшего.
Саиф бен Сулайем пробовал начать карьеру автогонщика. В сезоне-2016/2017 он выступал в Формуле-4 в ОАЭ, но в итоге принял решение не продолжать карьеру.
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