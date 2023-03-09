Руководство Мерседеса поставило ультиматум техническому отделу

Руководство команды Формулы-1 "Мерседес" выставило ультиматум техническому отделу во главе с техническим директором команды Майком Эллиотом, пишет Formu1aUno.

По информации источника, на собрании после Гран-при Бахрейна перед Эллиотом был поставлен ультиматум. Если обновления машины, которые ожидаются к шестому этапу сезона, Гран-при Эмилии-Романьи, не позволят добиться значительного прогресса, то в руководящем составе технического отдела произойдут кадровые перестановки.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что бывший технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом.