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Руководство Мерседеса поставило ультиматум техническому отделу
В команде требуют результатов
Фото: Motorsport.com
Руководство команды Формулы-1 "Мерседес" выставило ультиматум техническому отделу во главе с техническим директором команды Майком Эллиотом, пишет Formu1aUno.
По информации источника, на собрании после Гран-при Бахрейна перед Эллиотом был поставлен ультиматум. Если обновления машины, которые ожидаются к шестому этапу сезона, Гран-при Эмилии-Романьи, не позволят добиться значительного прогресса, то в руководящем составе технического отдела произойдут кадровые перестановки.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что бывший технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом.
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