Глава отдела аэродинамики Феррари подал в отставку

Глава отдела аэродинамики команды "Феррари" Давид Санчес подал в отставку, сообщает Motorsport Italia.

Как сообщает источник, отставка Санчеса никак не связана с выступлением итальянской команды на Гран-при Бахрейна. Специалист получил предложение от другой команды и после обязательного отпуска продолжит карьеру в другом коллективе. Ожидается, что Санчес станет главой аэродинамического отдела "Макларена".

Санчес проработал в "Феррари" в течение 10 лет. Из них четыре года он провёл в роли главы аэродинамического отдела, получив эту должность в 2019 году.