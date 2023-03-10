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Феррари отремонтирует накопитель энергии на болиде Леклера, чтобы избежать штрафа

Автоспорт
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Оба накопителя сломались в первом же Гран-при сезона

Феррари отремонтирует накопитель энергии на болиде Леклера, чтобы избежать штрафа

Фото: Eurosport

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" постарается починить накопитель энергии на болиде Шарля Леклера, чтобы избежать штрафа в десять позиций на стартовой решетке уже во второй гонке сезона, сообщает Motorsport Italia.

Напомним, перед гонкой Гран-при Бахрейна Леклеру был установлен новый накопитель и "Феррари", таким образом, израсходовала лимит на использование этого компонента без угрозы штрафа. Однако Леклер сошел с дистанции во время заезда, а новый накопитель вышел из строя и уже не подлежит восстановлению.

"Феррари" попытается отремонтировать накопитель энергии, который был заменен, и установить его перед следующим Гран-при. В противном случае Леклера ждет штраф.

Кроме того, отмечается, что во время гонки новый накопитель вышел из строя из-за неправильной установки.

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В статье: формула-1 Феррари
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