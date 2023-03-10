Мерседес может отдать лучшие моторы Астон Мартин

Боссы компании "Мерседес" могут сосредоточить своё внимание на команде "Астон Мартин", а не на заводском коллективе немецкого автопроизводителя, пишет испанское издание The Objective.

По информации источника, руководство команды получило сообщение из штаб-квартиры бренда о том, что у них есть две гонки, чтобы исправить ситуацию, иначе лучшие моторы могут достаться "Астон Мартин".

Лучшие моторы "Мерседеса", хоть они и сопоставимы по своей спецификации, после тестов переходят к заводской команде, так, например, двигатель на машине Хэмилтона был примерно на 4 л.с. мощнее клиентского двигателя на машине Фернандо Алонсо.