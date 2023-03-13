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В Феррари недовольны совместными поездками Вассёра и Вольфа
Фредерик Вассер не переживает по этому поводу
Управляющий директор "Феррари" Бенедетто Винья был недоволен решением руководителя команды Фредерика Вассёра отправиться на предсезонные тесты в Бахрейне вместе со своим другом, боссом "Мерседеса" Тото Вольфом. Об этом пишет Corriere della Sera.
При этом подчёркивается, что Вассёр в итальянском гоночном коллективе чувствует себя уверенно, так как понимает, что руководство команды не может позволить себе ещё одну смену руководителя.
В издании также отметили недовольство пилота Шарля Леклера нынешним положением дел.
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