В Феррари недовольны совместными поездками Вассёра и Вольфа

Управляющий директор "Феррари" Бенедетто Винья был недоволен решением руководителя команды Фредерика Вассёра отправиться на предсезонные тесты в Бахрейне вместе со своим другом, боссом "Мерседеса" Тото Вольфом. Об этом пишет Corriere della Sera.

При этом подчёркивается, что Вассёр в итальянском гоночном коллективе чувствует себя уверенно, так как понимает, что руководство команды не может позволить себе ещё одну смену руководителя.

В издании также отметили недовольство пилота Шарля Леклера нынешним положением дел.