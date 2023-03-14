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Появилась фотография конфигурации трассы в Лондоне
Она может быть добавлена в 2026 году
фото - F1
В сети появились фотографии конфигурации трассы в Лондоне, на которой может состояться Гран-при Формулы-1.
Трасса длиной 5,8 км будет включать в себя 22 поворота, в её конфигурации будут преобладать длинные прямые и шиканы. Предполагается, что средняя скорость на круге составит 204 км/ч.
Ожидается, что часть трибун будет размещена на воде в заливе "Галлионс Пойнт Марина", а общая вместимость трассы составит 95 тыс зрителей.
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