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Появилась фотография конфигурации трассы в Лондоне

Автоспорт
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Она может быть добавлена в 2026 году

Появилась фотография конфигурации трассы в Лондоне

фото - F1

Новина українською

В сети появились фотографии конфигурации трассы в Лондоне, на которой может состояться Гран-при Формулы-1.

Трасса длиной 5,8 км будет включать в себя 22 поворота, в её конфигурации будут преобладать длинные прямые и шиканы. Предполагается, что средняя скорость на круге составит 204 км/ч.

Ожидается, что часть трибун будет размещена на воде в заливе "Галлионс Пойнт Марина", а общая вместимость трассы составит 95 тыс зрителей.

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