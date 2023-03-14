Спортивный консультант Ред Булл может покинуть команду

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко в любой момент может покинуть команду, если работа больше не будет доставлять ему удовольствие.

"Я свободный человек и могу остановиться в любой момент, если работа больше не будет доставлять мне удовольствие. Нужно просто подождать и посмотреть, что принесёт будущее", — приводит слова Марко Speedweek.

В минувшем сезоне Формулы-1 "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.