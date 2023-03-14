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Спортивный консультант Ред Булл может покинуть команду
Об этом рассказал сам специалист
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко в любой момент может покинуть команду, если работа больше не будет доставлять ему удовольствие.
"Я свободный человек и могу остановиться в любой момент, если работа больше не будет доставлять мне удовольствие. Нужно просто подождать и посмотреть, что принесёт будущее", — приводит слова Марко Speedweek.
В минувшем сезоне Формулы-1 "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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