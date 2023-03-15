Шарль Леклер получит штраф в виде десяти позиций на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот "Феррари" Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии, пишет итальянская редакция Motorsport.

Причиной этого стала замена блока управляющей электроники, который станет для монегаска уже третьим за этот сезон при двух разрешённых.

Напомним, Леклер сошёл на Гран-при Бахрейна из-за поломки блока управляющей электроники, при этом команда поменяла элемент на машине монегаска после квалификации.