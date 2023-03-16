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Ферстаппен прилетит на день позже на Гран-при Саудовской Аравии
У Макса проблемы со здоровьем
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сообщил о том, что он прилетит на Гран-при Саудовской Аравии на день позже, чем планировалось, из-за проблем с желудком.
"Сейчас я чувствую себя нормально после нескольких дней плохого самочувствия из-за расстройства желудка. Поэтому мне пришлось отложить перелёт на день, к сожалению, и я не появлюсь на трассе до пятницы. Увидимся в Джидде!" — написал Ферстаппен в социальных сетях.
Этап в Саудовской Аравии состоится в ближайшие выходные, с 17 по 19 марта.
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