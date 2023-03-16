Хэмилтон высказался об уходе с Мерседеса

Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что не планирует уходить из команды.

Ранее Хэмилтон достаточно резко отозвался о решении команды не менять концепцию машины перед стартом сезона-2023.

"Я не планирую никуда уходить. Оглядываясь назад, я думаю, что не лучшим образом подобрал слова в Бахрейне. Бывают моменты, когда ты в чём-то не согласен с некоторыми членами команды, но важно продолжать говорить.

Наши проблемы? Дело не в скорости на прямых. В прошлом году мы были очень медленными и испытывали трудности не только на прямых, но и в поворотах. В этом году мы проигрываем в поворотах, но на прямых мы быстры. Думаю, в гонке в Бахрейне "Ред Булл" не атаковал, так что они даже быстрее, чем кажется", — сказал Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна.