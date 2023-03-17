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На болидах Феррари заменили двигатель накануне Гран-при Саудовской Аравии
Замены не повлекут за собой штрафы
Фото: Autosport
Команда Формулы-1 "Феррари" приняла решение сменить двигатели внутреннего сгорания на обеих машинах — и у Шарля Леклера, и у Карлоса Сайнса, пишет официальный сайт ФИА.
Замены не повлекут за собой штрафы — это только второй двигатель внутреннего сгорания для обоих пилотов.
Напомним, Шарль Леклер уже получит первый штраф за сезон на Гран-при Саудовской Аравии — на машине монегаска уже во второй раз за два этапа заменили блок управления электроникой, которых пилотам без штрафа доступно только два на сезон.
На машине Леклера в целях предосторожности поменяли также мотор-генератор тепловой энергии (MGU-H).
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