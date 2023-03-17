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Льюис Хэмилтон прекратил сотрудничество с физиотерапевтом

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Она сопровождала его на протяжении 7 лет

Льюис Хэмилтон прекратил сотрудничество с физиотерапевтом

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прекратил сотрудничество с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом он написал у себя в социальных сетях.

"Последние семь лет Анджела Каллен была рядом со мной, подталкивая меня быть лучшей версией себя. Благодаря ей я стал более сильным спортсменом и стал лучше в личностном плане. Поэтому я надеюсь, что вы все присоединитесь ко мне и пожелаете ей всего наилучшего в её следующих шагах к осуществлению своей мечты. Спасибо тебе за всё, Анджела. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что уготовано тебе в будущем", — написал Хэмилтон.

Напомним, что Каллен работала с Хэмилтоном с 2016 года.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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