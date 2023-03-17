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Ферстаппен - лучший по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
(1 голосов)

Макс не сбавляет оборотов

Ферстаппен - лучший по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Auto Review

Новина українською

На автодроме в Джидде завершилась вторая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.

Лучшее время по её итогам показал пилот "Ред Булл" действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин" . Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер был девятым, Льюис Хэмилтон ( "Мерседес" ) — 11-м.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка

1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.29,603

2.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,208

3.Серхио Перес "Ред Булл" +0,299

4.Эстебан Окон "Альпин" +0,436

5.Джордж Расселл "Мерседес" +0,467

6.Пьер Гасли "Альпин" +0,497

7.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,507

8.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,578

9.Шарль Леклер "Феррари" +0,738

10.Карлос Сайнс "Феррари" +0,989

11.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0,996

12.Ландо Норрис "Макларен" +1,118

13.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,173

14.Александер Албон "Уильямс" +1,207M

15.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,217

16.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1,234

17.Ник де Врис "Альфа Таури" +1,318

18.Логан Сарджент "Уильямс" +1,356

19.Оскар Пиастри "Макларен" +1,361

20.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1,449

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В статье: Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен
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