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Ферстаппен - лучший по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии
Макс не сбавляет оборотов
Фото: Auto Review
На автодроме в Джидде завершилась вторая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.
Лучшее время по её итогам показал пилот "Ред Булл" действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий "Астон Мартин" . Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер был девятым, Льюис Хэмилтон ( "Мерседес" ) — 11-м.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка
1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.29,603
2.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0,208
3.Серхио Перес "Ред Булл" +0,299
4.Эстебан Окон "Альпин" +0,436
5.Джордж Расселл "Мерседес" +0,467
6.Пьер Гасли "Альпин" +0,497
7.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +0,507
8.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0,578
9.Шарль Леклер "Феррари" +0,738
10.Карлос Сайнс "Феррари" +0,989
11.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0,996
12.Ландо Норрис "Макларен" +1,118
13.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,173
14.Александер Албон "Уильямс" +1,207M
15.Кевин Магнуссен "Хаас" +1,217
16.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1,234
17.Ник де Врис "Альфа Таури" +1,318
18.Логан Сарджент "Уильямс" +1,356
19.Оскар Пиастри "Макларен" +1,361
20.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1,449
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