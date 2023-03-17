Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарль Леклер пожаловался на работу двигателя во второй практике Гран-при Саудовской Аравии
И это ещё не все
Фото: Planet F1
Пилот "Феррари" Шарль Леклер во время второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии пожаловался команде на работу двигателя.
Примечательно, что перед стартом этого уикенда на машине Леклера заявили замену сразу нескольких деталей — двигателя внутреннего сгорания, мотора-генератора тепловой энергии (MGU-H), а также блока управления электроникой, который стал для монегаска уже третьим за этот сезон, за что Шарль получил штраф и потеряет десять позиций на стартовой решётке гонки.
При этом в ходе тренировки Шарль жаловался в том числе на странное поведение педали сцепления.
Неизвестно, стояли ли на машине Шарля Леклера во второй тренировке новый двигатель внутреннего сгорания и мотор-генератор, поскольку команды обычно меняют элементы на более новые после пятничных тренировок.
Популярное сейчас
- Малиновский стал полноценным игроком Марселя - СМИ
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 17:19 Весь спорт Шарль Леклер получит штраф в виде десяти позиций на Гран-при Саудовской Аравии
- 18:55 Весь спорт Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна
- 16:04 Весь спорт Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна