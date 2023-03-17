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Шарль Леклер пожаловался на работу двигателя во второй практике Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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И это ещё не все

Шарль Леклер пожаловался на работу двигателя во второй практике Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Planet F1

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Пилот "Феррари" Шарль Леклер во время второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии пожаловался команде на работу двигателя.

Примечательно, что перед стартом этого уикенда на машине Леклера заявили замену сразу нескольких деталей — двигателя внутреннего сгорания, мотора-генератора тепловой энергии (MGU-H), а также блока управления электроникой, который стал для монегаска уже третьим за этот сезон, за что Шарль получил штраф и потеряет десять позиций на стартовой решётке гонки.

При этом в ходе тренировки Шарль жаловался в том числе на странное поведение педали сцепления.

Неизвестно, стояли ли на машине Шарля Леклера во второй тренировке новый двигатель внутреннего сгорания и мотор-генератор, поскольку команды обычно меняют элементы на более новые после пятничных тренировок.

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В статье: Шарль Леклер
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