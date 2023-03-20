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ФИА может внести изменения в правила после инцидентов на Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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Все из-за инцидента с Фернандо Алонсо

ФИА может внести изменения в правила после инцидентов на Гран-при Саудовской Аравии

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Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует провести заседание Спортивного консультативного комитета, чтобы дать разъяснения относительно ситуации с правилами после случая с пилотом "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, произошедшего на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом пишет Motorsport Week.

Во время гонки в Джидде Алонсо получил два штрафа: сначала пять секунд за некорректное положение автомобиля на стартовой решётке, а после финиша — ещё 10 секунд за то, что команда раньше времени начала работу с его болидом на пит-стопе.

В итоге финишировавшего третьим Фернандо сначала наградили, затем третьего места его лишили, а после того, как команда оспорила штраф, награду ему опять вернули.

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В статье: Астон Мартин ФИА
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