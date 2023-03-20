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Шарль Леклер: Нам нужно продолжать работать, чтобы найти темп
Пилот заявил, что команде нужно добавить во всех аспектах
Фото: F1
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер высказался о необходимости улучшения болида, чтобы быть конкурентноспособными.
"Нам нужно продолжать работать, чтобы найти темп. Потребуется проделать много, действительно много работы. В настоящий момент конкуренты быстрее на прямых. На поворотах они тоже быстрее. Так что нам нужно добавлять везде понемногу", — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии, состоявшегося в минувший уикенд, Леклер показал седьмой результат.
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