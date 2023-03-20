Шарль Леклер: Нам нужно продолжать работать, чтобы найти темп

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер высказался о необходимости улучшения болида, чтобы быть конкурентноспособными.

"Нам нужно продолжать работать, чтобы найти темп. Потребуется проделать много, действительно много работы. В настоящий момент конкуренты быстрее на прямых. На поворотах они тоже быстрее. Так что нам нужно добавлять везде понемногу", — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии, состоявшегося в минувший уикенд, Леклер показал седьмой результат.