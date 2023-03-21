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Карлос Сайнс: Новые болиды стали немного хуже по сравнению с прошлым годом

Автоспорт
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Пилот раскритиковал новые разработки

Карлос Сайнс: Новые болиды стали немного хуже по сравнению с прошлым годом

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Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс считает, что с новым поколением болидов Формулы-1 пилотам по-прежнему трудно держаться вплотную друг за другом.

"Эти машины в "грязном воздухе" стали немного хуже по сравнению с прошлым годом, возможно, благодаря прижимной силе и новым правилам.

Они начинают становиться немного похожими на старые болиды, когда "грязный воздух" становился серьёзным препятствием для обгона, в Саудовской Аравии это было ярко выражено", — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Напомним, что новое поколение болидов было представлено в прошлом году с целью сделать гонки более плотными за счёт устранения аэродинамической турбулентности, создаваемой автомобилями, которую в Формуле-1 часто называют "грязным воздухом"

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В статье: Карлос Сайнс
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