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Вольф подтвердил, что Мерседес указал стюардам на возможный штраф для Астон Мартин
Фернандо Алонсо едва не лишися подиума
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф подтвердил, что его команда указала стюардам на Гран-при Саудовской Аравии о нарушении со стороны "Астон Мартин".
Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо получил пятисекундный штраф на старте гонки за неверное расположение на стартовой решётке. Позже, когда испанец отбывал штраф на пит-стопе, механик команды коснулся машины домкратом раньше времени, что послужило причиной для второго штрафа в 10 секунд.
В итоге решение было отменено, и Алонсо остался на третьем месте. Если бы штраф остался в силе, то третье место мог занять гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.
Позже немецкое издание Bild сообщило, что именно "Мерседес" обратил внимание стюардов на возможное нарушение и второй штраф.
"Мы сразу это заметили и затем изучали видеоповтор со всех ракурсов. Было не до конца понятно, можно ли считать касание домкратом нарушением и получит ли "Астон Мартин" штраф. Стоит уточнить это правило. Но, разумеется, мы понимали, что нам это может принести выгоду", - приводит слова Вольфа F1-Insider.
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