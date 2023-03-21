Вольф подтвердил, что Мерседес указал стюардам на возможный штраф для Астон Мартин

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф подтвердил, что его команда указала стюардам на Гран-при Саудовской Аравии о нарушении со стороны "Астон Мартин".

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо получил пятисекундный штраф на старте гонки за неверное расположение на стартовой решётке. Позже, когда испанец отбывал штраф на пит-стопе, механик команды коснулся машины домкратом раньше времени, что послужило причиной для второго штрафа в 10 секунд.

В итоге решение было отменено, и Алонсо остался на третьем месте. Если бы штраф остался в силе, то третье место мог занять гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.

Позже немецкое издание Bild сообщило, что именно "Мерседес" обратил внимание стюардов на возможное нарушение и второй штраф.

"Мы сразу это заметили и затем изучали видеоповтор со всех ракурсов. Было не до конца понятно, можно ли считать касание домкратом нарушением и получит ли "Астон Мартин" штраф. Стоит уточнить это правило. Но, разумеется, мы понимали, что нам это может принести выгоду", - приводит слова Вольфа F1-Insider.