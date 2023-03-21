  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Рассел высказался о лишении места в тройке лидеров по итогам Гран-при Саудовской Аравии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рассел высказался о лишении места в тройке лидеров по итогам Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
(1 голосов)

Джордж готов бороться

Рассел высказался о лишении места в тройке лидеров по итогам Гран-при Саудовской Аравии

Фото: The SportsRush

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл отреагировал на ситуацию, возникшую после Гран-при Саудовской Аравии, в результате которой британцу сначала отдали третье место из-за штрафа Фернандо Алонсо, а затем вернули место на подиуме испанцу.

"Значит, четвёртое место! В конце концов, это правильное решение, но очень досадная ситуация для фанатов и всех, кто был вовлечён в эту путаницу. Однако это всё ещё сильный уикенд. Давайте продолжать в том же духе", — написал Расселл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после гонки в Джидде Фернандо Алонсо, занявший третье место, был оштрафован на десять секунд и переместился на четвёртое место, но позже ему вернули место в топ-3.

По теме
yellow-arrow
Вольф подтвердил, что Мерседес указал стюардам на возможный штраф для Астон Мартин
yellow-arrow
Росберг: Тото Вольф - лучший руководитель команды Формулы-1
yellow-arrow
Чемпионский болид Шумахера выставили на аукцион
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордж Расселл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде