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Рассел высказался о лишении места в тройке лидеров по итогам Гран-при Саудовской Аравии
Джордж готов бороться
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл отреагировал на ситуацию, возникшую после Гран-при Саудовской Аравии, в результате которой британцу сначала отдали третье место из-за штрафа Фернандо Алонсо, а затем вернули место на подиуме испанцу.
"Значит, четвёртое место! В конце концов, это правильное решение, но очень досадная ситуация для фанатов и всех, кто был вовлечён в эту путаницу. Однако это всё ещё сильный уикенд. Давайте продолжать в том же духе", — написал Расселл на своей странице в социальных сетях.
Напомним, после гонки в Джидде Фернандо Алонсо, занявший третье место, был оштрафован на десять секунд и переместился на четвёртое место, но позже ему вернули место в топ-3.
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