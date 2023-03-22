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Льюис Хэмилтон не стал называть причину прекращения сотрудничества с физиотерапевтом Анджелой Каллен
Пилот ушел от ответа
Фото: ESPN
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом пишет Crash.net. Они работали вместе с 2016 года. При этом Льюис признался, что ощущения от участия в соревнованиях без неё другие.
"Анджела — настоящий лучик радости. Без неё, без её позитивной энергии всё определённо по-другому. Но вокруг меня по-прежнему отличная команда. Ментально она по-прежнему с нами. Она поддерживала меня все выходные, отправляла текстовые сообщения", — сказал Хэмилтон.
О том, что Хэмилтон прекратил сотрудничество с Каллен, стало известно 17 марта.
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