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Льюис Хэмилтон не стал называть причину прекращения сотрудничества с физиотерапевтом Анджелой Каллен

Автоспорт
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Пилот ушел от ответа

Льюис Хэмилтон не стал называть причину прекращения сотрудничества с физиотерапевтом Анджелой Каллен

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отказался отвечать на вопрос о причинах прекращения сотрудничества с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. Об этом пишет Crash.net. Они работали вместе с 2016 года. При этом Льюис признался, что ощущения от участия в соревнованиях без неё другие.

"Анджела — настоящий лучик радости. Без неё, без её позитивной энергии всё определённо по-другому. Но вокруг меня по-прежнему отличная команда. Ментально она по-прежнему с нами. Она поддерживала меня все выходные, отправляла текстовые сообщения", — сказал Хэмилтон.

О том, что Хэмилтон прекратил сотрудничество с Каллен, стало известно 17 марта.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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