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В Ред Булл не готовы подписывать контракт с Хэмилтоном
Руководитель австралийской команды исключил такой вариант
Фото: Sky Sports
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер исключил возможность перехода Льюиса Хэмилтона в его команду, несмотря на то, что контракт британца с "Мерседесом" заканчивается в этом году.
"То, чего Льюис добился в Формуле-1, невероятно. Такого никто не делал. Но мы очень довольны теми гонщиками, которые у нас есть. Они готовы работать в паре не только в этом сезоне, но и в следующем. Поэтому я не вижу, в каком случае мы могли бы взять в команду Хэмилтона.
Проблемы "Мерседеса"? Я уверен, что они разберутся с ними — мы, конечно, пока не списываем их со счетов. Мы слышим о больших обновлениях "Мерседеса". Я уверен, что "Феррари" тоже недовольна своим нынешним положением. Так что мы ожидаем, что они скоро подтянутся", — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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