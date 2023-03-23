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В Ред Булл не готовы подписывать контракт с Хэмилтоном

Автоспорт
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Руководитель австралийской команды исключил такой вариант

В Ред Булл не готовы подписывать контракт с Хэмилтоном

Фото: Sky Sports

Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер исключил возможность перехода Льюиса Хэмилтона в его команду, несмотря на то, что контракт британца с "Мерседесом" заканчивается в этом году.

"То, чего Льюис добился в Формуле-1, невероятно. Такого никто не делал. Но мы очень довольны теми гонщиками, которые у нас есть. Они готовы работать в паре не только в этом сезоне, но и в следующем. Поэтому я не вижу, в каком случае мы могли бы взять в команду Хэмилтона.

Проблемы "Мерседеса"? Я уверен, что они разберутся с ними — мы, конечно, пока не списываем их со счетов. Мы слышим о больших обновлениях "Мерседеса". Я уверен, что "Феррари" тоже недовольна своим нынешним положением. Так что мы ожидаем, что они скоро подтянутся", — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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В статье: Ред Булл Льюис Хэмилтон
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