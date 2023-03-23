Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макларен реформировал технический штаб команды
Британская команда решила начать перестройку
Фото: Sky Sports
"Макларен" объявил о ряде организационных изменений в своей команде Формулы-1.
Команда приняла решение отказаться от единой должности исполнительного технического директора, курирующего всю техническую деятельность. Вместо этого будет создана команда технических руководителей Формулы-1, состоящая из трёх новых специализированных технических директоров, подчиняющихся непосредственно директору команды Андреа Стелле. Джеймс Ки, исполнительный технический директор, покинул команду в рамках этой реструктуризации.
В состав исполнительной технической команды Формулы-1 вошёл Питер Продрому, который переходит на должность технического директора по аэродинамике.
Дэвид Санчес возвращается в "Макларен" в качестве технического директора по концепциям и характеристикам автомобилей после десяти лет работы в "Феррари". Дэвид присоединится к команде 1 января 2024 года.
Нил Хоулди назначен на вновь созданную должность технического директора по проектированию и дизайну. Впервые присоединившись к команде в 2006 году, Нил вырос в организации и стал весьма уважаемым техническим руководителем.
Джузеппе Пеше назначен директором по аэродинамике и начальником штаба, чтобы поддерживать работу отдела аэродинамики, подчиняясь Питеру.
Популярное сейчас
- "Разворачивают батарею быстрее наших". В США отметили большие успехи украинцев в освоении Patriot
- За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Италия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
- Феррари допустила грубую ошибку при создании нового болида
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 20:18 Весь спорт Ферстаппен - лучший по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии
- 18:15 Весь спорт Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии
- 18:55 Весь спорт Фернандо Алонсо показал лучший результат по итогам второй тренировке Гран-при Бахрейна