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Макларен реформировал технический штаб команды

Автоспорт
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Британская команда решила начать перестройку

Макларен реформировал технический штаб команды

Фото: Sky Sports

Новина українською

"Макларен" объявил о ряде организационных изменений в своей команде Формулы-1.

Команда приняла решение отказаться от единой должности исполнительного технического директора, курирующего всю техническую деятельность. Вместо этого будет создана команда технических руководителей Формулы-1, состоящая из трёх новых специализированных технических директоров, подчиняющихся непосредственно директору команды Андреа Стелле. Джеймс Ки, исполнительный технический директор, покинул команду в рамках этой реструктуризации.

В состав исполнительной технической команды Формулы-1 вошёл Питер Продрому, который переходит на должность технического директора по аэродинамике.

Дэвид Санчес возвращается в "Макларен" в качестве технического директора по концепциям и характеристикам автомобилей после десяти лет работы в "Феррари". Дэвид присоединится к команде 1 января 2024 года.

Нил Хоулди назначен на вновь созданную должность технического директора по проектированию и дизайну. Впервые присоединившись к команде в 2006 году, Нил вырос в организации и стал весьма уважаемым техническим руководителем.

Джузеппе Пеше назначен директором по аэродинамике и начальником штаба, чтобы поддерживать работу отдела аэродинамики, подчиняясь Питеру.

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В статье: формула-1 Макларен
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