Льюис Хэмилтон: Я говорил, что у Мерседеса будут проблемы с болидом

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о проблемах немецкой команды с болидом.

"Я один из тех людей, которым нравится всегда быть правыми. Конечно, я тоже могу ошибаться, но в этом конкретном случае я был прав. Это что-то вроде "я же вам говорил". Это и есть сотрудничество. В конце концов, я пилот, а не дизайнер, но при этом ещё и "шлюз" к характеристикам машины, так что мы должны доверять друг другу. Они прислушиваются ко мне, а я прислушиваюсь к ним. Разногласия неизбежны. Важно просто признавать свою неправоту, а затем собираться вместе и исправлять то, что необходимо", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее Хэмилтон заявлял, что предупреждал инженеров "Мерседеса" о возможных проблемах с машиной.