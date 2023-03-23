Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон: Я говорил, что у Мерседеса будут проблемы с болидом
Пилот недоволен новым болидом
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о проблемах немецкой команды с болидом.
"Я один из тех людей, которым нравится всегда быть правыми. Конечно, я тоже могу ошибаться, но в этом конкретном случае я был прав. Это что-то вроде "я же вам говорил". Это и есть сотрудничество. В конце концов, я пилот, а не дизайнер, но при этом ещё и "шлюз" к характеристикам машины, так что мы должны доверять друг другу. Они прислушиваются ко мне, а я прислушиваюсь к ним. Разногласия неизбежны. Важно просто признавать свою неправоту, а затем собираться вместе и исправлять то, что необходимо", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Ранее Хэмилтон заявлял, что предупреждал инженеров "Мерседеса" о возможных проблемах с машиной.
Популярное сейчас
- Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда
- Тот самый пенальти. Как Андреа Пирло прибил одним движением сборную Англии
- За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Феррари допустила грубую ошибку при создании нового болида
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО