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Руководитель Астон Мартин высказался о борьбе за чемпионство

Автоспорт
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Команда настроена решительно

Руководитель Астон Мартин высказался о борьбе за чемпионство

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Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак высказался о развитии машины в сезоне-2023.

"Хороший вопрос, сможем ли мы догнать лидеров. Мы знаем, что сейчас идёт гонка обновлений, и мы сражаемся с теми людьми, чья огневая мощь сильно отличается от нашей, с точки зрения людей, инфраструктуры и того, что они привыкли сражаться впереди.

Так что нужно быть осторожными в прогнозах. Удастся ли нам сохранить отставание? Или мы сможем его сократить? Посмотрим, что выйдет. Думаю, прошлый год показал, что мы способны сокращать отрыв, но это не значит, что мы сможем повторить такой же путь в этом году", — приводит слова Майка Крака RacingNews365.

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Напомним, в первых двух гонках сезона Фернандо Алонсо дважды финишировал третьим.

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В статье: Астон Мартин
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