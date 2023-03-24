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В Ред Булл выразили недовольство Росбергом

Автоспорт
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Команде Ферстаппена не понравились слова Нико Росберга после Гран-при Саудовской Аравии

В Ред Булл выразили недовольство Росбергом

Фото: Getty Images

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В команде двукратного чемпиона мира, пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена выразили недовольство словами чемпиона Формулы-1 2016 года Нико Росберга, сказанными им после завершения Гран-при Саудовской Аравии.

Росберг после гонки отметил, что Ферстаппен неправильно реагировал на свои неудачи во время Гран-при Саудовской Аравии, в частности, не посетил командный брифинг по окончании квалификации, в которой из-за технических проблем Макс стал лишь 15-м. Как выяснилось позднее, Ферстаппен пропустил собрание из-за плохого самочувствия.

"Это показывает, насколько Росберг далёк от реальности. К счастью, в команде Sky Sports также есть Ральф Шумахер, который сразу всё может исправить", - цитируерт представителя лагеря Ферстаппена Sport1.

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В статье: формула-1 Ред Булл Нико Росберг
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