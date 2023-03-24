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Мерседес уволил сотрудников, которые допустили ошибки при разработке болида
В команде пошли кардинальные изменения
Фото: Motorsport.com
Стали известны причины проблем команды "Мерседес" на старте сезона-2023, пишет итальянское издание Formu1a.uno. По данным источника, при первичной продувке масштабной модели машины W14 в аэродинамической трубе некоторые детали были сделаны неточно и изготовлены с превышением допустимых погрешностей.
Сообщается, что команда уже уволила нескольких сотрудников, ответственных за подготовку модели к продувке в аэродинамической трубе.
Сейчас команда работает над серьёзными изменениями в концепции боковых понтонов, однако, как ожидается, новая машина "Мерседеса" увидит свет не раньше 2024 года, что связано с ограничениями расходов.
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