Количество тренировок в Формуле-1 может существенно сократиться

Исполнительный директор Формулы-1 и бывший руководитель "Феррари" Стефано Доменикали рассказал о желании сократить количество тренировок во время Гран-при.

"Я бы хотел сократить количество свободных практик до минимума. Они представляют интерес только для инженеров различных команд, а не для телезрителей.

Мы работаем вместе с остальным руководством, чтобы изменить что-то в этом направлении. Я выдвину своё предложение на следующих встречах: по моему мнению, каждый раз, когда пилоты выходят на трассу, они должны быть поставлены в положение борьбы за что-то важное, что-то стоящее.

На следующем заседании Комиссии Формулы-1 мы обсудим, как внести некоторые коррективы в нынешний формат уикендов, чтобы понять, можно ли что-то улучшить. Я с нетерпением жду возможности обсудить с гонщиками и командами возможность сокращения количества сессий свободных практик. Очевидно, что нам также придётся обсудить это с ФИА, прежде чем принимать какие-либо решения. Думаю, такой выбор мог бы придать ещё больший накал шоу, которое все хотят увидеть", — приводит слова Доменикали QuotidianoNet.