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Один из старейших этапов Формулы-1 может исчезнуть из календаря с 2025 года

Автоспорт
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Трассу содержать становится все сложнее

Один из старейших этапов Формулы-1 может исчезнуть из календаря с 2025 года

Новина українською

Гран-при Италии может прекратить своё существование после 2025 года.

Напомним, что этап ежегодно проводится в Монце с середины XX века.

"Мы должны идти вперёд вместе с Формулой-1 и для этого должны развиваться. Задача заключается в том, чтобы выйти за пределы 2025 года, но у нас должно быть всё необходимое для этого.

В минувшем году мы инвестировали € 44 млн, и всё прошло хорошо, однако мы всё равно потеряли определённые деньги из-за высоких эксплуатационных расходов. И теперь наш бюджет столкнулся с трудностями.

Мы не сможем пережить это самостоятельно. Мы сотворили чудо, проведя две гонки до 2025 года. И нужно быть крайне оптимистичным, чтобы надеяться на продолжение", – приводит слова Дамиани издание GPFans.

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В статье: Гран-при Италии
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