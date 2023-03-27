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Один из старейших этапов Формулы-1 может исчезнуть из календаря с 2025 года
Трассу содержать становится все сложнее
Гран-при Италии может прекратить своё существование после 2025 года.
Напомним, что этап ежегодно проводится в Монце с середины XX века.
"Мы должны идти вперёд вместе с Формулой-1 и для этого должны развиваться. Задача заключается в том, чтобы выйти за пределы 2025 года, но у нас должно быть всё необходимое для этого.
В минувшем году мы инвестировали € 44 млн, и всё прошло хорошо, однако мы всё равно потеряли определённые деньги из-за высоких эксплуатационных расходов. И теперь наш бюджет столкнулся с трудностями.
Мы не сможем пережить это самостоятельно. Мы сотворили чудо, проведя две гонки до 2025 года. И нужно быть крайне оптимистичным, чтобы надеяться на продолжение", – приводит слова Дамиани издание GPFans.
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