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Шестикратный чемпион MotoGP пропустит Гран-при Аргентины

Автоспорт
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Испанец получил травму

Шестикратный чемпион MotoGP пропустит Гран-при Аргентины

Новина українською

Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес после успешной операции по восстановлению сломанной первой пястной кости правой руки пропустит следующий этап MotoGP, который состоится в Аргентине.

Напомним, на Гран-при Португалии Маркес столкнулся с соотечественником Хорхе Мартином, а затем врезался в португальца Мигеля Оливейру.

MotoGP. Гран-при Португалии. Гонка

1. Франческо Баньяя ("Дукати") 41.25,401.

2. Маверик Виньялес ("Априлия") +0,687.

3. Марко Беццекки ("Дукати") +2,726.

4. Жоанн Зарко ("Дукати") +8,060.

5. Алекс Маркес ("Дукати") +8,125.

6. Брэд Биндер (КТМ) +8,247.

7. Джек Миллер (КТМ) +8,381.

8. Фабио Куартараро ("Ямаха") +8,543.

9. Алеш Эспаргаро ("Априлия") +9,294.

10. Алекс Ринс ("Хонда") +11,591.

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В статье: Марк Маркес
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