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Шестикратный чемпион MotoGP пропустит Гран-при Аргентины
Испанец получил травму
Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес после успешной операции по восстановлению сломанной первой пястной кости правой руки пропустит следующий этап MotoGP, который состоится в Аргентине.
Напомним, на Гран-при Португалии Маркес столкнулся с соотечественником Хорхе Мартином, а затем врезался в португальца Мигеля Оливейру.
MotoGP. Гран-при Португалии. Гонка
1. Франческо Баньяя ("Дукати") 41.25,401.
2. Маверик Виньялес ("Априлия") +0,687.
3. Марко Беццекки ("Дукати") +2,726.
4. Жоанн Зарко ("Дукати") +8,060.
5. Алекс Маркес ("Дукати") +8,125.
6. Брэд Биндер (КТМ) +8,247.
7. Джек Миллер (КТМ) +8,381.
8. Фабио Куартараро ("Ямаха") +8,543.
9. Алеш Эспаргаро ("Априлия") +9,294.
10. Алекс Ринс ("Хонда") +11,591.
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