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Экс-менеджер Вильнева хочет создать команду Формулы-1, где 50% сотрудников - женщины
Проект получил название Formula Equal
Крейг Поллок, бывший менеджер чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, высказался о намерении создать команду, которая будет участвовать в Формуле-1.
Проект Поллока получил название Formula Equal. Предполагается, что он получит поддержку со стороны Саудовской Аравии.
"Мы ведем интенсивные переговоры со страной Персидского залива. На самом деле в настоящий момент я не уполномочен говорить об этом. В самое ближайшее время информация станет доступна. Я просто надеюсь, что у нас всё получится.
Наша цель - создать возможности для женщин, чтобы они могли выйти на самый высокий уровень в автоспорте. Концепция и идея заключаются в том, чтобы попытаться создать команду Формулы-1, состоящую из 50% мужчин и 50% женщин, что чрезвычайно сложно сделать с существующей командой Формулы-1. Намного проще этого добиться с чистого листа", - приводит слова Поллока CNN.
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