Из Астон Мартин ушли сразу три инженера

"Астон Мартин" покинули три специалиста из отдела аэродинамики. Речь идёт о Гранте Кеннеди, Мариано Альперине и Гуру Джоле. Об этом информирует Sport.es. Кеннеди и Альперин перешли в "Макларен", а Джол будет работать с "Альфа Таури".

При этом сообщается, что в британской команде не беспокоятся из-за их ухода, так как все трое были ответственны за разработку автомобиля прошлого года, а при проектировании болида нынешней версии участия практически не принимали.

В настоящий момент "Астон Мартин" занимает второе место в Кубке конструкторов. После двух этапов британский гоночный коллектив имеет в активе 38 очков. Лидирует австрийская команда "Ред Булл", на счету которой 87 баллов.