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ФИА расширит стартовые поля на Гран-при Австралии
Все из-за сразу двух штрафов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Гран-при Формулы-1 в Австралии стартовые поля на решётке будут расширены на 20 см. Об этом пишет журналист Auto Motor und Sport Андреас Хаупт.
Напомним, во время этапов в Бахрейне и Джидде сразу два пилота (Фернандо Алонсо и Эстебан Окон) были оштрафованы за то, что выехали за пределы своей стартовой позиции.
Напомним, что Гран-при Австралии состоится в ближайшие выходные.
Гран-при Бахрейна. Гонка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.
2. Серхио Перес ("Ред Булл") +12,0 сек.
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +38,6.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +48,1.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +51,0.
6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +54,5.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") +55,9.
8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.12,6.
9. Пьер Гасли ("Альпин") +1.13,8.
10. Александер Албон ("Уильямс") +1.29,8.
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