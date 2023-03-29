ФИА расширит стартовые поля на Гран-при Австралии

На Гран-при Формулы-1 в Австралии стартовые поля на решётке будут расширены на 20 см. Об этом пишет журналист Auto Motor und Sport Андреас Хаупт.

Напомним, во время этапов в Бахрейне и Джидде сразу два пилота (Фернандо Алонсо и Эстебан Окон) были оштрафованы за то, что выехали за пределы своей стартовой позиции.

Напомним, что Гран-при Австралии состоится в ближайшие выходные.

Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +38,6.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +48,1.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +51,0.

6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +54,5.

7. Джордж Расселл ("Мерседес") +55,9.

8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.12,6.

9. Пьер Гасли ("Альпин") +1.13,8.

10. Александер Албон ("Уильямс") +1.29,8.