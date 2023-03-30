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ФИА запретила приветствовать гонщиков на ограждении пит-уолла

Автоспорт
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Штрафы обещают ужесточить

ФИА запретила приветствовать гонщиков на ограждении пит-уолла

Фото: f1chronicle.com

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила членам команд Формулы-1 забираться на ограждение пит-уолла, приветствуя гонщиков на финише.

Представители организации считают эти трюки слишком опасными. Подобные празднования на ограждении повторяются на каждом этапе Формулы-1.

Гоночный директор Нильс Виттих сообщил, что забираться на ограждения запрещено, сославшись на статью Спортивного кодекса ФИА. Федерация не стала вносить новые правила касательно этого пункта, а только указала, что будет строже следить за выполнением уже имеющихся норм. О возможных штрафах за нарушение не уточняется.

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В статье: ФИА
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