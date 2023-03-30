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Льюис Хэмилтон: Не хочу говорить с Масси

Автоспорт
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Пилот сосредоточен на победе

Льюис Хэмилтон: Не хочу говорить с Масси

Фото: F1

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Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что думает о присутствии бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкл Маси на трассе "Альберт-Парк" накануне Гран-при Австралии.

"Нет, я с ним не общался. Сейчас я сосредоточен на своём будущем и хочу вернуться в борьбу за победы. Говорить с Маси мне не о чем", — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.

Напомним, в Абу-Даби Маси дал рестарт гонки на последнем круге, после чего Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона, выиграв гонку и впервые став чемпионом мира.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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