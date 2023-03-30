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Льюис Хэмилтон: Вижу себя в Мерседесе до последних дней профессиональной карьеры

Автоспорт
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Пилот хотел бы остаться в немецкой команде

Льюис Хэмилтон: Вижу себя в Мерседесе до последних дней профессиональной карьеры

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что хотел бы остаться в немецкой команде до конца карьеры.

"Я по-прежнему чувствую себя здесь как дома. Честно говоря, вижу себя в "Мерседесе" до последних дней профессиональной карьеры. У меня замечательные партнёры по команде, у нас отличные отношения. До тех пор, пока я могу продолжать помогать команде двигаться вперёд, действительно вносить вклад в успехи, я буду тут. Но если наступит момент, когда я почувствую, что не могу этого делать, то придёт время уступить место молодому пилоту", — приводит слова Хэмилтона Reuters.

Контракт Льюиса Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце нынешнего сезона. В прошлом сезоне британский пилот впервые в карьере не смог выиграть ни одной гонки за год.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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