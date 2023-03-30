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Украинец Марусяк обновил рекорд Украины по прыжкам с трамплина
Хотя и занял 30-е место
Фото: kl.informator.ua
Украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планике на 240-метровом трамплине "Летальница".
Он занял 30-е место в топ-40. Таким образом, украинский спортсмен установил новый рекорд Украины – 211 метров!
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Завтра, в пятницу, 31 марта, в 16:00 начнется зачетная серия прыжков.
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Источник:Informator.ua
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