Украинец Марусяк обновил рекорд Украины по прыжкам с трамплина

Украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию на заключительном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планике на 240-метровом трамплине "Летальница".

Он занял 30-е место в топ-40. Таким образом, украинский спортсмен установил новый рекорд Украины – 211 метров!

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Завтра, в пятницу, 31 марта, в 16:00 начнется зачетная серия прыжков.