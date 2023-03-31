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Формула-1 хочет изменить формат проведения уикенда со спринт-заездами
Теперь квалификация может проходить после свободных заездов
фото - F1
Формула-1 хочет изменить формат проведения уикенда со спринт-заездами, пишет Auto Motor und Sport.
Если формат Гран-при будет изменён, то квалификация к гонке будет проходить в пятницу после свободных заездов. В субботу будут проводиться квалификация к спринту и сам спринтерский заезд. Главная гонка всё так же будет проходить в воскресенье.
Обновлённый формат проведения уикенда может быть опробован уже на Гран-при Азербайджана. "Шины уже на пути в Баку", — объяснил спортивный директор Марио Изола.
Напомним, Гран-при Азербайджана планируется провести с 28 по 30 апреля.
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