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Формула-1 хочет изменить формат проведения уикенда со спринт-заездами

Автоспорт
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Теперь квалификация может проходить после свободных заездов

Формула-1 хочет изменить формат проведения уикенда со спринт-заездами

фото - F1

Новина українською

Формула-1 хочет изменить формат проведения уикенда со спринт-заездами, пишет Auto Motor und Sport.

Если формат Гран-при будет изменён, то квалификация к гонке будет проходить в пятницу после свободных заездов. В субботу будут проводиться квалификация к спринту и сам спринтерский заезд. Главная гонка всё так же будет проходить в воскресенье.

Обновлённый формат проведения уикенда может быть опробован уже на Гран-при Азербайджана. "Шины уже на пути в Баку", — объяснил спортивный директор Марио Изола.

Напомним, Гран-при Азербайджана планируется провести с 28 по 30 апреля.

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