Формула-1 планирует проводить Гран-при Австралии в ночное время

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время суток, при свете прожекторов. Такой вариант рассматривается с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.

"Мы обсуждали это, почему бы и нет? Это вопрос инвестиций, но такой вариант может быть привлекательным", — приводит слова Доменикали Australian Financial Review.

Контракт Формулы-1 и Гран-при Австралии действует до 2035 года.