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Формула-1 планирует проводить Гран-при Австралии в ночное время
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фото - F1
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время суток, при свете прожекторов. Такой вариант рассматривается с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.
"Мы обсуждали это, почему бы и нет? Это вопрос инвестиций, но такой вариант может быть привлекательным", — приводит слова Доменикали Australian Financial Review.
Контракт Формулы-1 и Гран-при Австралии действует до 2035 года.
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