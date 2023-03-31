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Формула-1 планирует проводить Гран-при Австралии в ночное время

Автоспорт
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Формула-1 планирует проводить Гран-при Австралии в ночное время

фото - F1

Новина українською

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что не исключает возможности проведения Гран-при Австралии в ночное время суток, при свете прожекторов. Такой вариант рассматривается с целью повышения удобства для европейских и американских зрителей.

"Мы обсуждали это, почему бы и нет? Это вопрос инвестиций, но такой вариант может быть привлекательным", — приводит слова Доменикали Australian Financial Review.

Контракт Формулы-1 и Гран-при Австралии действует до 2035 года.

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В статье: формула-1
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