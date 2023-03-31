Бриджстоун хочет вернуться в Формулу-1

Компания "Бриджстоун" заинтересована в том, чтобы вернуться в Формулу-1, об этом пишет Auto Motor und Sport.

Напомним, что контракт "Пирелли" истекает в 2024 году.

ФИА открыла приём заявок на право стать эксклюзивным поставщиком шин с 2025 по 2027 год с возможностью продления на ещё один сезон, то есть до 2028 года. Liberty Media, правообладатель Формулы-1, надеется на увеличение доходов, а два претендента на участие в тендере могут помочь получить лучшую позицию в переговорах. Заинтересованные стороны должны подать заявки до середины мая, а решение будет принято к августу.

Напомним, "Бриджстоун" был поставщиком шин для Формулы-1 до 2010 года.