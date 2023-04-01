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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии
Комментарий пилота
Фото: Auto Review
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал
"Последняя попытка получилась хорошей. Весь уикенд было сложно заставить шины работать, но я доволен последним кругом и рад быть на поуле. Надежность пока не вызывает вопросов – проблемы были связаны с тонкими настройками.
Думаю, завтра у нас снова будет хорошая машина, но будет непросто беречь резину, гонка должна быть интересной. Я уже был здесь на подиуме, но теперь хотел бы подняться на самую высокую ступень" – сказал он.
Напомним, что гонка Гран-при Австралии состоится завтра, 2 апреля, начало – в 08:00 по киевскому времени.
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