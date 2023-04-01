Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австралии

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австралии. Его слова цитирует Sky Sports:

"Последняя попытка получилась хорошей. Весь уикенд было сложно заставить шины работать, но я доволен последним кругом и рад быть на поуле. Надежность пока не вызывает вопросов – проблемы были связаны с тонкими настройками.

Думаю, завтра у нас снова будет хорошая машина, но будет непросто беречь резину, гонка должна быть интересной. Я уже был здесь на подиуме, но теперь хотел бы подняться на самую высокую ступень" – сказал он.

Напомним, что гонка Гран-при Австралии состоится завтра, 2 апреля, начало – в 08:00 по киевскому времени.